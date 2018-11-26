В Мексике сотни мигрантов штурмовали границу с США, военные применили слезоточивый газ

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни мигрантов пытались штурмом прорваться из Мексики в США, американские военные применили слезоточивый газ, сообщает ВВС.

Инцидент произошел 25 ноября. Группа из примерно 500 мигрантов, участвовавших в мирной демонстрации за свои права в мексиканском городе Тихуана, двинулась к границе с США.

На фото с места событий видно, как десятки человек, среди которых женщины и дети, бегут к заграждениям, разделяющим мексиканскую и американскую территории. Некоторые их них смогли преодолеть первое заграждение. Когда мигранты попытались перелезть через вторую стену, американскими пограничниками и сотрудниками военной полиции США был применен слезоточивый газ.

Фото Reuters

Фото Reuters

В МВД Мексики сообщили, что все опознанные участники этой попытки прорыва будут немедленно депортированы из страны. В министерстве также заявили, что штурм границы мог закончиться серьезным инцидентом.

Обстановка в Тихуане, куда прибыли тысячи мигрантов из Центральной Америки, становилась в последнее время все более напряженной. Чтобы попасть в этот приграничный город, люди преодолели более 4 тыс. км. Теперь они ожидают решения иммиграционных властей США, которые будут рассматривать их прошения об убежище.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что никто из мигрантов не будет допущен на территорию США до тех пор, пока не будет принято решение по каждому конкретному случаю. На это могут уйти месяцы.

Белый дом также разрешил военнослужащим США, находящимся вдоль юго-западной границы, применять оружие, если это необходимо для защиты пограничников и таможенников от возможных нападений со стороны мигрантов.-0-