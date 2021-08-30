В Мексике стрела крана упала на группу рабочих - погибли пять человек

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30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрела самоходного крана упала на группу рабочих в Экатепеке, пригороде столицы Мексики. Как сообщила газета Milenio, погибли пять человек, еще двое получили травмы, передает ТАСС.
Трагедия произошла при возведении виадука, ведущего в строящийся международный аэропорт имени Фелипе Анхелеса. По предварительным данным, причиной случившегося стало превышение грузоподъемности крана.
Пострадавшие рабочие были доставлены в одну из больниц штата Мехико. Сведений об их состоянии опубликовано не было.-0-