В Мексике установлен антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мексиканские специалисты за последние сутки выявили 47 113 случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Такие данные содержатся в обнародованном докладе Минздрава страны, сообщает ТАСС.

В Мексике с 11 января ежедневно фиксируют более 40 тыс. случаев заражения. Их общее число с февраля 2020 года достигло почти 4,35 млн. За минувшие сутки власти зарегистрировали 227 летальных исходов среди заболевших коронавирусом, а с начала пандемии умерли 301 334 инфицированных.

Загрузка медицинских учреждений страны остается достаточно низкой: в среднем 29%. В отделениях реанимации заняты 17% коек, которые оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, что в разы ниже показателей, отмеченных на пике второй волны заболеваемости в январе 2021 года.

К настоящему времени 75,37 млн жителей Мексики прошли полный курс вакцинации от коронавируса, еще 7,44 млн получили первую дозу необходимых препаратов. В декабре 2021 года начали ревакцинировать людей в возрасте 60 лет и старше. Они получают одну бустерную дозу вакцины компании AstraZeneca вне зависимости от того, чем были привиты ранее. В стране проживают порядка 127 млн человек.-0-