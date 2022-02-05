В Мексике в штате Сакатекас неизвестными были убиты 16 человек

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5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два убийства произошли в штате Сакатекас в Мексике в муниципалитетах Фреснильо и Панфило-Натера. Жертвами неизвестных преступников стали не менее 16 человек, сообщает ТАСС.
Местные власти делают все возможное для выяснения обстоятельств происшествия.
В Сакатекасе уже несколько лет продолжается противостояние между наркокартелями "Синалоа" и "Новое поколение Халиско". Такие обстоятельства привели к резкому росту насилия. В 2019 году в регионе погибли более 700 человек, а в 2021 году число жертв превысило 1,6 тыс. Ответственность более чем за 90% убийств лежит на организованных преступных группировках.-0-