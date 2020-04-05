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05 апреля 2020, 00:24

В Мексике во время перестрелки преступных группировок погибли 19 человек

Фото informador.mx
Фото informador.mx

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время столкновения преступных группировок в мексиканском штате Чиуауа погибли 19 человек. Об этом сообщает National Post со ссылкой на заявление генерального прокурора штата.

Службы безопасности, которые прибыли на место происшествия после сообщения о вооруженном конфликте, обнаружили 18 тел и одного раненого человека. Позже пострадавший скончался от полученных травм.

Органами правопорядка были обнаружены 18 единиц крупного огнестрельного оружия и две гранаты, а также два автомобиля.

Ведутся поиски причастных к инциденту, на месте происшествия работают следователи генпрокуратуры штата.-0-

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Мексика смерть стрельба
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