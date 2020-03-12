В Мельбурне мужчина с ножом напал на прохожих, погибли два человека

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мельбурне (Австралия) в ночь на 12 марта мужчина с ножом напал на прохожих, в результате два человека погибли, еще двое ранены, сообщает The Guardian.

Жертвами нападавшего стали 30-летняя женщина и 59-летний мужчина. Раненая 31-летняя жительница Мельбурна находится в больнице в критическом состоянии. Преступник также напал на офицера полиции, нанеся ему порезы на лице.

При задержании нападавший оказывал сопротивление и был застрелен полицией. Причины нападения 34-летнего жителя Роксбург Парка (пригород Мельбурна) на прохожих не установлены. Однако, по заявлению полиции, инцидент не связан с терроризмом.-0-