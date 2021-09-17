В Мельбурне прошла акция протеста против коронавирусных ограничений

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мельбурне прошла акция протеста против ограничительных мер в связи с COVID-19, сообщает газета The Australian.

По данным издания, десятки строителей и работников ремонтных предприятий перекрыли основные дороги мегаполиса после того, как правительство штата Виктория потребовало, чтобы строительные компании закрыли комнаты для обеда и отдыха на всех объектах. Рабочие вынесли на центральные улицы города столы и стулья, вызвав блокировку движения общественного транспорта, и заявили, что, если им больше негде обедать, они будут делать это прямо на улице.

Руководитель городского штаба по борьбе с COVID-19 Джерун Веймар отметил, что в Мельбурне зафиксирован рост числа случаев заражения коронавирусом среди сотрудников строительных компаний, а комнаты отдыха являются одним из самых опасных мест, где вирус быстро распространяется.

Кроме того, власти штата Виктория приняли решение об обязательной вакцинации против COVID-19 для всех сотрудников строительных компаний региона. Все рабочие должны будут предъявить работодателю доказательства того, что они получили хотя бы первую дозу вакцины от COVID-19 к 23 сентября. "Если они хотят работать, им необходимо сделать одну дозу вакцины до полуночи следующего четверга", - сказал глава правительства штата Виктория Дэниел Эндрюс, добавив, что в противном случае сотрудники будут отстранены от работы.

Как сообщает ТАСС, карантин был введен в Мельбурне 12 августа из-за вспышки, вызванной штаммом дельта. В минувшие сутки в городе было выявлено 510 новых случаев заражений, общее число инфицированных во время вспышки превысило 5 тыс.-0-