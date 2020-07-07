В Мельбурне вводят шестинедельный локдаун из-за новой вспышки COVID-19

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти австралийского Мельбурна (штат Виктория) вводят шестинедельный локдаун из-за новой вспышки COVID-19, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

Премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс заявил, что локдаун начнется в полночь с 7 на 8 июля. Жителям мегаполиса (более 5 млн человек) придется оставаться дома на протяжении полутора месяцев. Большинство школьников вернутся к дистанционному обучению. Рестораны смогут продавать еду лишь навынос.

Несмотря на то, что локдаун распространяется лишь на Мельбурн, с 8 июля от остальной Австралии фактически будет отрезан весь штат Виктория, поскольку административные границы штата будут закрыты. Полиция и военные уже патрулируют десятки пограничных переходов, беспилотники контролируют границу с остальными австралийскими штатами, где коронавирусную инфекцию успешно взяли под контроль.

В штате Виктория уже несколько дней отмечается резкий рост числа заболевших. За последние сутки в Мельбурне, втором по величине городе Австралии, выявлен 191 новый случай коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в Австралии зарегистрировано 8755 случаев заражения новым коронавирусом, умерли 106 пациентов с инфекцией.

Ранее эпидемиологи прогнозировали, что из-за наступившей зимы и сезона распространения респираторных заболеваний, к числу которых относится и COVID-19, в Южном полушарии может начаться вторая волна пандемии.-0-