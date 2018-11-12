В Мемфисе неизвестные открыли стрельбу из-за ссоры

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные после ссоры открыли стрельбу в округе Шелби Мемфиса (штат Теннесси), два человека убиты, четверо получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на twitter-аккаунт управления шерифа округа.

Огонь открыли в субботу вечером. По предварительным данным, этому предшествовала "ссора, возникшая в ходе азартной игры". Убитые - два молодых человека. Один из них скончался на месте, другой - в больнице.

Стражи порядка отметили, что "речь идет об отдельном инциденте". По их данным, пострадавшие были знакомы с лицами, открывшими огонь. В связи с произошедшим пока не было произведено арестов.-0-