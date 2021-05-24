В метро Куала-Лумпура столкнулись поезда, пострадали более 160 человек

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 166 человек пострадали в результате столкновения двух поездов на участке линии метро в Куала-Лумпуре в Малайзии, 47 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сегодня написала газета Malay Mail со ссылкой на министра транспорта Ви Ка Сиона, сообщает ТАСС.

По его словам, инцидент произошел в 20.33 по местному времени (15.33 мск). Один из столкнувшихся поездов перевозил пассажиров, второй был запущен в тестовом режиме и был пустым. Министр транспорта страны уточнил, что в момент столкновения в первом поезде находились 232 человека.

"47 человек, которые тяжело ранены, отправлены в больницу", - сказал он, добавив, что на место происшествия направлен медицинский персонал для оказания помощи остальным пострадавшим.-0-