В метро Вены вагоны будут иметь аромат

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система кондиционирования вагонов венского метро кроме температурного режима с июля стала еще и освежать воздух - в нее подаются несколько душистых ароматов. Об этом сообщила компания-оператор венского городского транспорта Wiener Linien.

В экспериментальном проекте принимают участие поезда на линиях U1 и U6. Двери вагонов "ароматических поездов" помечены цветочными наклейками, предупреждающими о необычных запахах в вагоне.

Метро предложило пассажирам четыре поезда с разными ароматами: расслабляющий фруктово-цветочный Relax, освежающий цитрусовый Energize, бодрящий Fresh White Tea и насыщенный кедровый Happy Enjoy.

Современный венский метрополитен был открыт в 1976 году. При строительстве его сети включили в себя участки старой городской железной дороги, построенной в конце XIX - начале XX века. Сейчас метро австрийской столицы состоит из пяти веток.-0-