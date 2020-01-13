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13 января 2020, 00:36

В международном аэропорту Дубая отменяют авиарейсы из-за наводнения

Фото Wikipedia
Фото Wikipedia

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация международного аэропорта Дубая сообщила об отмене 22 рейсов из-за сильных ливней и затопления нескольких взлетно-посадочных полос. Об этом сообщила газета Gulf News.

По ее данным, большинство авиалайнеров принимает соседний аэропорт Аль-Мактум – он работает в обычном режиме.

Дубай - крупнейшая воздушная гавань ОАЭ и региона Персидского залива. Его максимальная пропускная способность - 80 млн пассажиров и 2 млн тонн грузов в год.

Ожидается, что изменения в графике полетов продлятся еще сутки – ливни продолжаются.-0-

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