В международном аэропорту Кыргызстана из-за тумана задержаны рейсы

11 декабря, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В связи с погодными условиями в международном аэропорту столицы Кыргызстана Манас идет задержка рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Из-за густого тумана видимость составляет всего 150 м. По этой причине два рейса из Казани и Москвы сели на запасной аэродром в Оше. Еще два рейса из Стамбула приземлились на запасной аэродром в Алматы (Казахстан).
"В связи с погодными условиями идет задержка рейсов. Просим отнестись с пониманием", - сказали в пресс-службе.-0-
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