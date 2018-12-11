В международном аэропорту Кыргызстана из-за тумана задержаны рейсы

11 декабря, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В связи с погодными условиями в международном аэропорту столицы Кыргызстана Манас идет задержка рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Из-за густого тумана видимость составляет всего 150 м. По этой причине два рейса из Казани и Москвы сели на запасной аэродром в Оше. Еще два рейса из Стамбула приземлились на запасной аэродром в Алматы (Казахстан).

"В связи с погодными условиями идет задержка рейсов. Просим отнестись с пониманием", - сказали в пресс-службе.-0-