В международном аэропорту Мехико произошла перестрелка, есть пострадавшие

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В перестрелке в аэропорту Мехико пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу городского управления общественной безопасности Омара Гарсию.

Покушение на двух человек произошло в зоне подъезда ко второму терминалу аэропорта. Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, идет сбор улик.

Люди, на которых было совершено покушение, получили ранения. Сейчас их жизнь вне опасности.

Также в перестрелке был ранен подозреваемый. Позже он умер в больнице.-0-