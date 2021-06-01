1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Международный день защиты детей белорусская сказка "Легкий хлеб" зазвучала на армянском языке - ее включили в подкаст-проект "Сказки вместе" армянского государственного информационного агентства "Арменпресс".

Участниками проекта стали дети из 11 национальных общин Армении, в том числе маленькая представительница белорусской общины Анастасия Стриго, которая представила белорусскую сказку.

Также на армянском языке звучали русские, украинские, польские, немецкие, греческие, ассирийские, еврейские, грузинские, курдские, езидские народные сказки - всего 15 произведений.

"Для меня было большой честью работать с каждым из детей. Сказка была в каждом из них, и они подарили эту сказку нам", - сказал директор "Арменпресс" Арам Ананян.

Сказки опубликуют на YouTube-канале информагентства 1 июня, а также они будут транслироваться на детско-юношеском канале Общественного радио Армении.-0-