В МИД РФ опасаются, что Запад может устроить провокацию в Беларуси

24 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Россия опасается, что Запад может устроить провокацию в Беларуси во время референдума по Конституции республики, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"Такие опасения, конечно, есть. Дестабилизировать ситуацию, устроить цветную революцию, установить собственный контроль над обстановкой - это хорошо апробированная тактика Запада. Через экспорт демократии он осваивает новые территории, расширяет сферу своего влияния", - сказал Алексей Полищук.

"Посмотрите, какие деньги выделяются белорусским политэмигрантам, как и кто координирует их деятельность, какие "гастроли" устраивают их лидерам, на каком уровне их принимают. В Литве, где приютили штаб Тихановской, уже звучат возмущения по поводу расходов на его содержание", - добавил собеседник агентства.

Москва надеется, что конституционная реформа в Беларуси позволит консолидировать белорусское общество. "Что касается конституционной реформы в Беларуси, то мы ожидаем, что она позволит модернизировать политическое устройство страны и консолидировать белорусское общество. Власти страны прилагают к этому большие усилия. Делают все, чтобы преобразования осуществлялись в рамках правового поля", - сказал Алексей Полищук.

По его словам, цветные революции и майданные перевороты ни к чему хорошему не приводят, а их последствия приходится разгребать десятилетиями.

"Надеемся, что конституционный референдум в Беларуси пройдет максимально открыто и даст гражданам возможность свободно выразить свою волю. Народ Беларуси обладает достаточной мудростью, чтобы без подсказок, вмешательства и давления извне определиться в том, куда двигаться дальше", - добавил Алексей Полищук.-0-