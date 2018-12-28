28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Милане при пожаре в доме престарелых пострадали 18 человек, сообщает итальянский новостной портал VareseNews.

Пожар начался поздно вечером 27 декабря в центре по уходу за пожилыми людьми, расположенном в районе Портелло Милана. Все пациенты и работники учреждения были экстренно эвакуированы, пожар ликвидировали в 23.30 по местному времени. Один человек из 18 пострадавших госпитализирован в критическом состоянии.

Ведется расследование. По предварительным данным, очаг возгорания находился в комнате пациента, который получил наиболее серьезные ожоги.-0-