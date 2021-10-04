В Милане разбился самолет под управлением миллиардера, погибли 8 человек

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянском Милане частный самолет врезался в пустое офисное здание, в результате погибли восемь человек. Самолетом управлял 68-летний румынский бизнесмен и миллиардер Дан Петреску, пишет BBC.

Как сообщают итальянские СМИ, в результате инцидента он погиб со своей женой и сыном. На борту помимо семьи Петреску были еще пять человек. Никто из них не выжил.

После крушения загорелся офисный блок и несколько припаркованных автомобилей. Пострадавших на земле нет.

Пока о причинах авиакатастрофы не сообщается.-0-