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04 октября 2021, 09:21

В Милане разбился самолет под управлением миллиардера, погибли 8 человек

Фото BBC
Фото BBC

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянском Милане частный самолет врезался в пустое офисное здание, в результате погибли восемь человек. Самолетом управлял 68-летний румынский бизнесмен и миллиардер Дан Петреску, пишет BBC.

Как сообщают итальянские СМИ, в результате инцидента он погиб со своей женой и сыном. На борту помимо семьи Петреску были еще пять человек. Никто из них не выжил.

После крушения загорелся офисный блок и несколько припаркованных автомобилей. Пострадавших на земле нет.

Пока о причинах авиакатастрофы не сообщается.-0-

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