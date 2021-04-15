В Миннеаполисе четвертую ночь продолжаются протесты после убийства афроамериканца

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Миннеаполисе четвертую ночь продолжаются протесты в связи с убийством афроамериканца Данте Райта, сообщает Reuters.

Демонстрация проходила в основном мирно. Протестующие собрались возле полицейского управления Миннеаполиса. Стражи правопорядка оградили здание забором из сетки, чтобы не пропустить людей в здание. Демонстранты периодически бросали через забор различные предметы. В ответ полиция распыляла перцовый газ.

По данным CNN, в какой-то момент демонстранты начали бросать петарды. В результате полицейские были вынуждены применить светошумовые гранаты. О пострадавших не сообщается.

В воскресенье, 11 апреля, афроамериканец Данте Райт со своей девушкой ехал на автомобиле к дому старшего брата. Полицейские остановили машину из-за нарушения правил дорожного движения. Во время задержания Данте Райт сел обратно в авто и попытался скрыться. Сотрудница полиции Ким Поттер выстрелила в него. Отмечается, что она намеревалась применить электрошокер, однако вместо этого выстрелила. В полиции заявили, что их офицер ошиблась и стрельба была случайной.

Ким Поттер отстранена от службы. Ей предъявили обвинения в непредумышленном убийстве и отпустили под залог.-0-