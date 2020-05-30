В Миннеаполисе в связи с акциями протеста введен комендантский час

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комендантский час вводится в американском городе Миннеаполисе штата Миннесота, поскольку там не утихают акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ мэра города Джейкоба Фрея.

"Мэр Фрей задействовал чрезвычайную меру <...>, которая предусматривает введение в городе Миннеаполисе комендантского часа с 20:00 29 мая и в течение выходных", - говорится в указе.-0-

В охваченный беспорядками Миннеаполис направили 500 солдат Нацгвардии США Причиной беспорядков стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания. На попавшем в интернет видео запечатлено, как на мужчину надели наручники и повалили на землю. Сотрудник полиции прижал его шею коленом. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские не реагировали. Вскоре мужчина скончался.

Бывшему сотруднику полиции Миннеаполиса предъявили обвинение в убийстве Бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовен был арестован и обвинен в "убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве" после смерти невооруженного афроамериканца Джорджа Флойда.