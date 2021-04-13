В Миннеаполисе вновь вспыхнули протесты после убийства афроамериканца

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Миннеаполисе вторую ночь подряд происходят столкновения местных жителей с полицией. Как сообщает CNN, беспорядки вспыхнули после того, как сотрудница полиции застрелила 20-летнего афроамериканца Данте Райта.

Вечером 12 апреля демонстранты собрались возле полицейского управления Миннеаполиса. Люди скандировали "нет правосудия - нет мира". Полиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и электрошокеры, чтобы разогнать толпу, которая нарушила комендантский час, действующий в городе. Протестующие бросали в полицейских бутылки, кирпичи и петарды. В полицию также поступило множество сообщений о взломах и грабежах.

В воскресенье, 11 апреля, Данте Райт со своей девушкой ехал на автомобиле к дому старшего брата. Полицейские остановили машину из-за нарушения правил дорожного движения. Во время задержания Данте Райт сел обратно в авто и попытался скрыться. Сотрудница полиции Ким Поттер выстрелила в него. Отмечается, что она намеревалась применить электрошокер, однако вместо этого выстрелила. В полиции заявили, что их офицер ошиблась и стрельба была случайной. Ким Поттер отстранена от службы.

Сразу после инцидента в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки. В городе и его окрестностях введен комендантский час.

Миннеаполис стал эпицентром протестов в США после резонансного убийства афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая 2020 года. Мужчина умер после того, как полицейский во время ареста прижал колено к его шее и держал в течение 7 минут и 46 секунд. Джордж Флойд неоднократно повторял, что не может дышать. Антирасистские протесты после этого случая распространились не только в США, но и по всему миру.

30 декабря недалеко от того места, где погиб Джордж Флойд, полицейские во время задержания застрелили мужчину. По данным полиции, подозреваемый выстрелил первым, после чего правоохранители были вынуждены открыть ответный огонь. Однако данное разъяснение не удовлетворило жителей города - вскоре в Миннеаполисе вспыхнули новые протесты.-0-