7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Миннесоте грабитель более 8 часов удерживал заложников в банке - злоумышленника удалось задержать. Об этом сообщает ТАСС.

По информации телеканала NBC, преступник в результате переговоров с правоохранителями отпустил всех заложников, после чего в здание проникли полицейские. Они задержали мужчину. В результате инцидента никто не пострадал.

Как отмечало ранее агентство Associated Press, мужчина действовал в одиночку. Сотрудники банка были взяты в заложники при попытке ограбления.-0-