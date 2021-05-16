В Миннесоте из-за схода поезда с рельсов произошла утечка соляной кислоты

Фото Depositphotos
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утечка соляной кислоты произошла днем 15 мая в результате схода поезда с рельсов в городе Альберт-Ли (штат Миннесота). Об этом сообщило местное подразделение телеканала CBS со ссылкой на железнодорожную компанию Union Pacific.
В заявлении компании сказано, что примерно в 13.45 по местному времени около 28 вагонов поезда Union Pacific сошли с рельсов, при инциденте персонал поезда не пострадал.
Причины инцидента выясняются.
Власти города уточнили для телеканала, что в сошедших с рельсов вагонах перевозилась соляная кислота. После аварии произошла утечка вещества. Риска воздействия кислоты на человека через воздух нет, но полиция попросила население не приближаться к месту происшествия.-0-