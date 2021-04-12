В Миннесоте начались протесты после того, как полицейский застрелил афроамериканца

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции протеста начались в городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота, США) после того, как полицейский застрелил афроамериканца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету Star Tribune.

По данным издания, речь идет о 20-летнем Данте Райте. Его машину полиция остановила из-за нарушения правил дорожного движения. Сотрудники выяснили, что ранее был выдан ордер на арест молодого человека. Правоохранители попытались его задержать, однако тот не подчинился требованиям и сел в свой автомобиль. Один из полицейских выстрелил в афроамериканца. Его машина проехала несколько улиц и врезалась в другое авто. Молодой человек умер на месте происшествия.

Около 500 человек в связи с произошедшим собрались у здания полицейского управления города. Они отказались разойтись по требованию полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Также около 200 человек пришли к месту гибели Райта. Они повредили два автомобиля полиции, были столкновения между протестующими и стражами порядка. В городе зафиксированы случаи мародерства.-0-