В Миннесоте посетителей вывозили из ресторана на лодках

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Миннесота из-за ледового затора на реке Сок началось подтопление прибрежных районов. Внезапное наводнение застало врасплох посетителей ресторана Anton's, сообщает SC Times .

Некоторые люди успели выбежать из здания, но большинство были эвакуированы спасателями на надувных лодках. Уровень воды внутри ресторана достиг 30 см.

Ресторан находится в паводкоопасной зоне, и его подтапливало уже не раз. Бревенчатый домик, который является частью ресторана, был построен еще в 20-х годах прошлого века и является исторической ценностью.-0-