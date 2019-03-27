В Миннесоте посетителей вывозили из ресторана на лодках

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Миннесота из-за ледового затора на реке Сок началось подтопление прибрежных районов. Внезапное наводнение застало врасплох посетителей ресторана Anton's, сообщает
Некоторые люди успели выбежать из здания, но большинство были эвакуированы спасателями на надувных лодках. Уровень воды внутри ресторана достиг 30 см.
Ресторан находится в паводкоопасной зоне, и его подтапливало уже не раз. Бревенчатый домик, который является частью ресторана, был построен еще в 20-х годах прошлого века и является исторической ценностью.-0-
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