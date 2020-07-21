В Минобороны РФ заявили о готовности новой вакцины от COVID-19

21 июля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Первая российская вакцина от COVID-19, в создании которой участвовали российские военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра им.Гамалеи, готова. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

"Окончательные оценки результатов испытаний специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова", - отметил Руслан Цаликов.

В пресс-службе Минпромторга РФ 16 июля сообщили, что 30 июня были поданы документы на регистрацию вакцины в Минздрав РФ. В июне после получения разрешений начались клинические исследования жидкой и лиофильно высушенной вакцины, разработанной центром им.Гамалеи совместно с ФГБУ "48 ЦНИИ" Минобороны. Жидкая вакцина исследуется в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н.Бурденко на 43 добровольцах, лиофильно высушенная вакцина - в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М.Сеченова также на 43 добровольцах.

20 июля Минобороны России сообщало, что совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19 с участием добровольцев на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н.Бурденко.-0-