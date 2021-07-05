В Минпромторге РФ поддержали обязательную вакцинацию в промышленности

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минпромторг поддерживает обязательную вакцинацию в промышленности России, при этом пока вакцинированы около четверти работников отраслей под кураторством министерства, заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров. По его прогнозу, в ближайшее время больше половины сотрудников сделают прививку.

"Конечно же, да. Потому что от этого зависит эффективность работы тех отраслей, за которые мы как министерство отвечаем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он обязательную вакцинацию.

"Мы в ГИСП (государственная информационная система "Промышленность") сейчас стали вести работу по мониторингу ситуации с вакцинацией на промышленных предприятиях, и у нас есть информация по ряду предприятий в 22 отраслях. По предварительным данным, 8% сотрудников переболели, почти 25% прошли вакцинацию и еще 16% готовы ее пройти. Получается, что 30 с лишним процентов работников защищены уже сейчас. Треть", - добавил Денис Мантуров. Министр отметил, что подтвержденные противопоказания для вакцинации есть всего у 2,5%.

По его словам, больше всего вакцинировавшихся среди специалистов с высшим образованием и руководящего состава предприятий. "Я думаю, с учетом общей ситуации динамика будет нарастать и может превысить в ближайшее время 50%. Это станет гарантией того, что предприятия не будут останавливаться по причине выхода сотрудников на больничный. Приоритетная задача работодателей - информировать и мотивировать сотрудников к вакцинации, конечно, в рамках правового поля", - сказал Денис Мантуров.

Он также сообщил, что темпы вакцинации от коронавируса в России выросли более чем в пять раз по сравнению с началом весны, сейчас ежедневно прививаются почти 500 тыс. человек.-0-