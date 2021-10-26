В Минздраве РФ заявили о снижении темпов заболеваемости COVID-19

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темпы прироста заболеваемости от коронавирусной инфекции в России за последнюю неделю снизились с 16% до 10-10,5%. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19, сообщает ТАСС.

"Последнюю неделю мы видим, что темпы прироста заболеваемости благодаря уже введенным в ряде субъектов РФ ограничительным мероприятиям несколько снизились. Если раньше мы говорили, что цифра прироста составляла где-то до 16% в неделю, то за последнюю неделю он составил в пределах 10-10,5%", - сказал Михаил Мурашко.

В настоящее время число заразившихся ковидом, которые получают медпомощь, превышает 1,3 млн человек. При этом, по словам Михаила Мурашко, на лечении у медицинского персонала находятся почти 60 тыс. детей.

Михаил Мурашко также заявил, что "особенностью этого сезона является увеличение количества беременных, которые заболели COVID-19", и призвал беременных вакцинироваться, чтобы сохранить свою жизнь и защитить будущего ребенка.

Почти 11% госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией в России находятся в тяжелом состоянии. "Сегодня госпитализированных пациентов 268,5 тыс. Прирост за неделю составил 5,3%", - сказал он. По его словам, максимально тяжело заболевание протекает у невакцинированных пациентов, особенно имеющих артериальную гипертонию, ожирение, сахарный диабет.

С начала пандемии в России, по данным федерального оперативного штаба, зарегистрировано 8 316 019 случаев заражения, выздоровели 7 213 584 человека, умерли 232 775.-0-