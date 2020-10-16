В Минздраве Украины обсуждают развертывание мобильных COVID-госпиталей

16 октября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Министерстве здравоохранения Украины прорабатывают вопрос по разворачиванию мобильных госпиталей, в том числе на территории спортивных сооружений. Об этом министр здравоохранения страны Максим Степанов сказал на брифинге, комментируя информацию о возможности разворачивания госпиталей для пациентов с COVID-19 в киевском Дворце спорта.

"Мы действительно уже две-три недели разрабатываем вопросы по разворачиванию мобильных госпиталей: сколько времени нам нужно, что нужно и на какой территории их можно разместить, если ситуация будет еще более напряженной с точки зрения госпитализации и с точки зрения коек, предусмотренных в учреждениях здравоохранения", - сказал Степанов. Он отметил, что количество койко-мест в стране ограничено и при усугублении ситуации с COVID-19 в больницах может не хватить врачей и медицинских работников. При этом глава Минздава Украины подчеркнул, что пока вопрос разворачивания мобильных госпиталей не стоит остро.

Ранее председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отметил, что в Киеве, Одессе и Мариуполе готовятся развернуть большие госпитали для пациентов с COVID-19 на случай перегрузки больниц.

В Украине по состоянию на 16 октября лабораторно подтвержден 287 231 случай COVID-19, за сутки - 5992.-0-