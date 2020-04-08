В Минздраве Великобритании рассказали о состоянии Бориса Джонсона

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого диагностирован COVID-19, провел вторую ночь в реанимации и находится в стабильном состоянии после получения кислородной поддержки. Об этом рассказал представитель Министерства здравоохранения Великобритании Эдвард Адгар, сообщает Reuters.

"Его состояние стабильное, у Бориса Джонсона хорошее настроение, - сказал Эдвард Адгар. - Он получает кислородную поддержку и не подключен к аппарату ИВЛ".

55-летний Борис Джонсон, у которого ранее оказался положительный тест, 6 апреля был госпитализирован в больницу Святого Томаса, поскольку после почти двухнедельной самоизоляции дома его состояние не улучшилось. У премьер-министра Великобритании сохранялись высокая температура и кашель, поэтому его поместили в отделение интенсивной терапии.

Обязанности Бориса Джонсона временно исполняет министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. При этом любые важные решения - например, о смягчении карантинных мер - будут приниматься только при поддержке кабинета Джонсона. "Я уверен, что Борис Джонсон справится с болезнью, потому что он настоящий боец, и он скоро снова окажется у руля и проведет нас через этот кризис", - заявил Доминик Рааб 7 апреля.

По последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в Великобритании достигло 55 тыс., скончались свыше 6 тыс. человек.-0-