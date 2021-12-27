В мире из-за COVID-19 за последние дни отменили около 8 тыс. авиарейсов

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 8 тыс. авиарейсов были отменены по всему миру в рождественские выходные из-за пандемии COVID-19 и нехватки персонала, пишет Euronews.

По данным Flightaware.com, который отслеживает вылеты, задержки и отмены рейсов, еще 1639 рейсов были отменены сегодня, при этом чуть менее трети из них в США, а значительная часть - в Китае.

Как пишет онлайн-служба Swiss Info, швейцарская авиакомпания SWISS International Airlines отменила за последние недели около 1,2 тыс. рейсов и также планирует отменить около 2,9 тыс. с середины января до конца марта 2022 из-за карантинных ограничений и падения спроса.-0-