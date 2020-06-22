В мире коронавирусом заболели более 9 млн человек

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев инфицирования коронавирусом 22 июня достигло 9 003 042. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, передает ТАСС.

По данным исследовательской организации, больше всего инфицированных зафиксировано в США - 2 289 168. Следом идут Бразилия (1 083 341), Россия (591 465), Индия (425 282) и Великобритания (306 761).

Общее количество людей, умерших по причине коронавируса, по сведениям специалистов университета, составляет 469 122. Больше всего смертей зарегистрировано в США - 120 044. Далее следуют Бразилия (50 591), Великобритания (42 732), Италия (34 657) и Франция (29 643).-0-