В мире растет число людей, которые нуждаются в инсулине

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество людей, страдающих от диабета, за предстоящие 12 лет увеличится до 511 млн. Возрастет и потребность в инсулине. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на журнал Lancet Diabetes and Endocrinology. Авторы исследования, размещенного в журнале, проанализировали данные Международной федерации по борьбе с диабетом и 14 отдельных исследований, чтобы получить общую картину распространения заболевания в 221 стране мира.

К 2030 году, говорится в публикации журнала, в мире число людей, страдающих от диабета второго типа, вырастет с 406 млн в 2018 году до 511 млн, 79 млн из них будут нуждаться в инсулине. Если сохранятся нынешние уровни производства инсулина, то лишь половина больных будет иметь достаточное количество этого жизненно необходимого препарата. Нехватка инсулина отразится в первую очередь на жителях стран Африки, Азии и Океании.

"Приведенные в исследовании оценки указывают на то, что нынешний уровень производства инсулина крайне недостаточен по сравнению с прогнозируемым спросом, в первую очередь в странах Африки и Азии, - привела телекомпания CNN мнение адъюнкт-профессора медицины из Станфордского университета Санджея Басу.-0-