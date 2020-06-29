В мире растет число людей, считающих угрозу коронавируса преувеличенной

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процент людей, считающих, что угроза COVID-19 преувеличена, вырос за три месяца с 33% до 41%. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир" и Gallup International, результаты которого публикует ТАСС.

Больше всего верят в преувеличение угрозы коронавируса в Боснии и Герцеговине (66%), Казахстане (61%), Молдове и Болгарии (по 58%). Меньше всего - в Великобритании (15%), Республике Корея (15%) и Японии (18%). В России 45% респондентов считают угрозу коронавируса преувеличенной.

Результаты опроса выявили, что жители Земли продолжают сильно беспокоиться о себе и своих близких - 67% респондентов заявили об этом.

Больше всего боятся заражения в Республике Корея (86%), на Филиппинах (84%) и в Гонконге (80%). Меньше всего - в Австрии (42%), Казахстане (46%) и Болгарии (51%).

"Многие страны активно восстанавливаются после пандемии, но остается открытым вопрос, что нанесло больше вреда - вирус или массовые ограничения. Очевидно, что кардинальных изменений образа жизни, которые нам предрекали, не произошло: на улицах снова много людей, организации продолжают работу, и жители планеты воспринимают угрозу коронавируса уже менее серьезно. Старый новый вирус не исчез, потому что вирусы являются частью нашей жизни на планете", - прокомментировал итоги исследования президент исследовательского холдинга "Ромир" доктор социологических наук Андрей Милехин.

Исследование стартовало в марте, в апреле была проведена вторая волна, в первой половине июня - третья. Было опрошено почти 19 тыс. человек в 19 странах. Исследование проводилось в Австрии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Великобритании, Грузии, Гонконге, Индии, Италии, Казахстане, Малайзии, Молдове, Пакистане, России, Северной Македонии, США, Республике Филиппины, Швейцарии, Республике Корея и Японии.-0-