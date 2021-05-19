В мире сделали более 1,5 млрд прививок от COVID-19

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,5 млрд прививок от коронавируса сделали в мире на данный момент. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, в мире сделано 1 509 393 015 прививок от коронавируса. Общее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии составило 164 244 659. Всего от инфекции умерли 3 404 925 человек. Наибольшее число заражений зафиксировано в США - 32 996 981. Число летальных исходов в США составило 587 203. На втором месте по количеству заражений оказалась Индия - 25 496 330 случаев, из них 283 248 - с летальным исходом. Третье место занимает Бразилия, где заразились 15 732 836 человек, умерли 439 050.-0-