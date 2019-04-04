В мире снизилось производство автомобилей

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировое производство автомобилей в 2018 году уменьшилось на 1,1% - более чем на один миллион единиц. Об этом сообщает Всемирная организация автопроизводителей OICA.

По данным OICA, мировой автопром закончил год с показателем выпуска 95 млн 635 тыс. автотранспортных средств. В соотношении с 2017 годом мировое автопроизводство уменьшилось.

Традиционно самую большую долю в структуре глобального автопроизводства сформировали легковые автомобили - их было выпущено 70 млн 679 тыс. шт. По сравнению с предыдущим годом выпуск легковых авто снизился на 2,8%.

Производство тяжелых грузовиков снизилось на 3% - до 4,045 млн шт., автобусов - 7,1%.-0-