В мире впервые отмечается День азбуки Брайля

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня по инициативе ООН впервые отмечается Всемирный день азбуки Брайля, которая используется слепыми и слабовидящими людьми, сообщает Центр новостей ООН.

В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН постановила, что с 2019 года 4 января будет считаться Всемирным днем азбуки Брайля. Это повод отметить огромное значение азбуки, которая является средством общения слепых и играет важнейшую роль в их образовании, доступе к информации и реализации права на свободу выражения мнения и убеждений.

Азбука Брайля, разработанная Луи Брайлем в 1824 году, представляет собой рельефно-точечный тактильный шрифт, позволяющий передавать буквы, цифры, а также музыкальные, математические символы. Она используется слепыми и слабовидящими людьми для чтения книг и периодических изданий.

По данным ООН, в настоящее время в мире насчитывается около 10 млн слепых, еще примерно 130 млн человек имеют очень слабое зрение.-0-