Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 9 июля 2021
Минск Ясно +24°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:10 На столичном перекрестке столкнулись два автомобиля Происшествия
21:50 В мире впервые с начала июня выявили более 3 млн заболевших COVID-19 за неделю В мире
21:35 Атмосферные концерты представит Витебская филармония в дни "Славянского базара" Афиша
21:15 СК объявил конкурс на разработку скульптурной композиции, отражающей деятельность ведомства Общество
21:00 "Госфармнадзор" получил сертификат на соответствие требованиям международного стандарта Общество
20:54 Беларусь в полном объеме осуществляет работу по предотвращению маршрутов нелегальной миграции - Рачков Политика
20:40 Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 6 участках Регионы
20:29 В Минске на МКАД столкнулись три автомобиля Происшествия
20:09 В Минске на участке пр.Победителей 10 июля временно закроют движение Регионы
19:57 Станции метро и улицы Нью-Йорка затоплены из-за обильных ливней В мире
19:36 Меньше картошки, больше экзотики и перепелов - что показала сельхозперепись белорусов и для чего она нужна Общество
19:08 В Минске обвиняемого в насилии к сотруднику ОВД приговорили к 5 годам ограничения свободы Происшествия
18:41 Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Технологии
18:35 Второй поселок загорелся от лесного пожара в Челябинской области В мире
18:30 В новой постановке оперы "Дзікае паляванне караля Стаха" прозвучат 4 ранее неизвестные арии Культура
18:30 День Союзного государства пройдет 16 июля на "Славянском базаре в Витебске" Общество
18:24 Более Br1,6 млн направят из фонда Президента по поддержке культуры и искусства на реализацию творческих проектов Президент
18:18 БелГИСС получил право проводить сертификацию услуг профессиональной уборки Общество
18:10 Белорусские волейболистки с поражения стартовали на молодежном ЧМ Спорт
18:02 Приготовить драники и распилить бревно - как прошел первый конкурсный день "Властелина села" Регионы
17:54 Администратора экстремистского Telegram-канала из Жодино приговорили к 3 годам ограничения свободы Происшествия
17:44 Генсек ООН предупредил о риске появления все более смертоносных вариантов коронавируса В мире
17:27 Мероприятия в честь юбилея ГАИ проходят в Минске Регионы
17:21 Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло у берегов Индонезии В мире
17:14 Учения на объекте по хранению нефтепродуктов прошли в Борисовском районе Регионы
17:12 В Беларуси упрощается порядок исполнения внешнеторговых договоров Экономика
17:08 Белорусские организации заключили крупные экспортные контракты на выставке "Иннопром" Экономика
17:02 Платежи в консолидированный бюджет Брестской области за первое полугодие выросли на 8,3% Регионы
16:59 Группу автомошенников выявили в Могилеве Происшествия
16:50 Житель Сморгонского района незаконно копировал и размещал в Telegram-чате данные сотрудников РОВД Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
09 июля 2021, 21:50

В мире впервые с начала июня выявили более 3 млн заболевших COVID-19 за неделю

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Генсек ООН предупредил о риске появления все более смертоносных вариантов коронавируса
Препарат от COVID "Мир 19" успешно прошел доклинические испытания

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных за последние семь дней случаев заражения коронавирусом в мире впервые с начала июня превысило 3 млн, сообщает ТАСС.

В предыдущие две недели на планете выявляли по 2,6 млн новых случаев. Заболеваемость, которая стала снижаться в Латинской Америке, вновь растет в Европе, Азии и Африке. При этом смертность остается на сравнительно низком уровне: уже три недели подряд число умерших за семь дней не превышает 60 тыс.

Ситуация стала ухудшаться в крупнейших странах Европы. В Великобритании с середины июня рост числа заболевших увеличился более чем в 3 раза. Резко возросли темпы распространения инфекции в Испании - здесь на этой неделе зарегистрировали максимум заразившихся с февраля. Среди азиатских стран продолжается развитие эпидемического процесса в Индонезии - там суточные показатели дошли до 38 тыс. случаев в день. Новые вспышки регистрируют в Иране, где стало известно о максимальном с середины апреля числе заболевших, и Таиланде. Кроме того, продолжает ухудшаться положение в Южно-Африканской Республике. Ежедневно в стране выявляют уже свыше 20 тыс. инфицированных.

Заболеваемость снижается практически во всех латиноамериканских странах, где в мае она резко росла. В Бразилии за неделю подтвердили 340 тыс. новых случаев заражения - почти на 40 тыс. меньше, чем за предыдущие семь дней. В Аргентине темпы распространения инфекции за неделю снизились сразу на 20%. Исключением стала Мексика, где рост заболеваемости за неделю составил почти 25%. В четверг власти страны сообщили о 8,5 тыс. инфицированных - максимуме с конца февраля.

Смертность снижается практически во всех странах, где в конце весны - начале лета она была на пике. В Индии смертность за неделю сократилась на 20%, в последние дни там фиксируют примерно 0,8 тыс. летальных случаев в сутки. Обратная ситуация в России: там в последние четыре дня регистрируют более 0,7 тыс. летальных исходов, чего не было ни в первую, ни во вторую волну эпидемии.

Высокой остается смертность в Колумбии, где ежедневно умирают около 0,6 тыс. заразившихся. В ЮАР она выросла до максимума с начала февраля - немногим менее 0,5 тыс. смертей в сутки.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус статистика
Новости рубрики В мире
Фото Reuters Станции метро и улицы Нью-Йорка затоплены из-за обильных ливней
Фото РИА Новости Второй поселок загорелся от лесного пожара в Челябинской области
Фото из архива Генсек ООН предупредил о риске появления все более смертоносных вариантов коронавируса
Фото emsc-csem.org Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло у берегов Индонезии
Фото МЧС РФ по Челябинской области Лесной пожар перекинулся на жилые дома в Челябинской области
Фото ТАСС Препарат от COVID "Мир 19" успешно прошел доклинические испытания
Главное
Лукашенко - олимпийцам: спортивные достижения - не только личный триумф, за вами народ Беларуси
Тихон: мы обещаем приложить все силы и показать на Олимпиаде максимальный результат
Цифровизация и автоматизация процессов - Головченко обозначил задачи для налоговых органов
Беларусбанк стал лучшим розничным банком
Топ-новости
Более Br1,6 млн направят из фонда Президента по поддержке культуры и искусства на реализацию творческих проектов
В Беларуси завершается регистрация на ЦТ в резервные дни
Настрой боевой - участники белорусской делегации поделились эмоциями в преддверии Олимпиады
Беларусь на полях ООН привлекла внимание к резонансным случаям нарушений прав человека на Западе
Беларусь серьезно озабочена политизацией темы пандемии в ВОЗ - МИД
Беларусь в полном объеме осуществляет работу по предотвращению маршрутов нелегальной миграции - Рачков
В Минске прошло награждение лауреатов ежегодного конкурса "Человек дела - 2021"
В Беларуси упрощается порядок исполнения внешнеторговых договоров
Беларусь и Индия заявили о намерении расширять взаимодействие по всем вопросам повестки дня
Захарова: обвинять Минск в организации потока нелегальных мигрантов в Литву нелепо
В медучреждения с 21 июня обратился 191 человек с тепловым ударом
На Играх в Токио выступят 109 белорусских спортсменов в 20 видах спорта
МАГАТЭ завершило миссию по вопросам физзащиты объектов использования атомной энергии в Беларуси
Любители сразятся с профессионалами в конкурсе "Кубок "Привал"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1250 пациентов с COVID-19, выписаны 1335
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Купалье в Александрии - 2021 Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.