В мире впервые с начала июня выявили более 3 млн заболевших COVID-19 за неделю

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных за последние семь дней случаев заражения коронавирусом в мире впервые с начала июня превысило 3 млн, сообщает ТАСС.

В предыдущие две недели на планете выявляли по 2,6 млн новых случаев. Заболеваемость, которая стала снижаться в Латинской Америке, вновь растет в Европе, Азии и Африке. При этом смертность остается на сравнительно низком уровне: уже три недели подряд число умерших за семь дней не превышает 60 тыс.

Ситуация стала ухудшаться в крупнейших странах Европы. В Великобритании с середины июня рост числа заболевших увеличился более чем в 3 раза. Резко возросли темпы распространения инфекции в Испании - здесь на этой неделе зарегистрировали максимум заразившихся с февраля. Среди азиатских стран продолжается развитие эпидемического процесса в Индонезии - там суточные показатели дошли до 38 тыс. случаев в день. Новые вспышки регистрируют в Иране, где стало известно о максимальном с середины апреля числе заболевших, и Таиланде. Кроме того, продолжает ухудшаться положение в Южно-Африканской Республике. Ежедневно в стране выявляют уже свыше 20 тыс. инфицированных.

Заболеваемость снижается практически во всех латиноамериканских странах, где в мае она резко росла. В Бразилии за неделю подтвердили 340 тыс. новых случаев заражения - почти на 40 тыс. меньше, чем за предыдущие семь дней. В Аргентине темпы распространения инфекции за неделю снизились сразу на 20%. Исключением стала Мексика, где рост заболеваемости за неделю составил почти 25%. В четверг власти страны сообщили о 8,5 тыс. инфицированных - максимуме с конца февраля.

Смертность снижается практически во всех странах, где в конце весны - начале лета она была на пике. В Индии смертность за неделю сократилась на 20%, в последние дни там фиксируют примерно 0,8 тыс. летальных случаев в сутки. Обратная ситуация в России: там в последние четыре дня регистрируют более 0,7 тыс. летальных исходов, чего не было ни в первую, ни во вторую волну эпидемии.

Высокой остается смертность в Колумбии, где ежедневно умирают около 0,6 тыс. заразившихся. В ЮАР она выросла до максимума с начала февраля - немногим менее 0,5 тыс. смертей в сутки.-0-