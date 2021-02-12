В мире впервые с октября выявили менее 3 млн заразившихся коронавирусом за неделю

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество заразившихся коронавирусом в мире за неделю впервые с середины октября оказалось меньше 3 млн, сообщает ТАСС.

С 5 по 12 февраля коронавирус выявили у 2,95 млн человек. Всего же число заразившихся - 107,8 млн - каждый 70-й.

Выздоровели по меньшей мере 70% заболевших. Продолжают болеть как минимум 25,5 млн человек - на этом уровне показатель держится уже четвертую неделю подряд. Число жертв пандемии за семь дней возросло на 86 тыс. - на 5 тыс. меньше, чем неделей ранее, и почти на 11 тыс. меньше максимума, зарегистрированного 15-22 января.

В ряде стран, где в начале года заболеваемость достигала новых пиков, сейчас она резко снижается. Самым стремительным спад оказался в ЮАР: в январе там выявляли до 22 тыс. заболевших в сутки, на этой неделе - 2 тыс.

В Великобритании темпы распространения инфекции снизились в 4,5 раза. Сопоставимым оказалось снижение заболеваемости в Португалии, где взрывное распространение вируса удалось замедлить благодаря строгим ограничительным мерам. В середине января в стране подтверждали до 16 тыс. новых случаев в сутки, сейчас - в пределах 4-4,5 тыс.

В США заболеваемость опустилась до уровня начала ноября - там на этой неделе выявляли по 100 тыс. заразившихся в день - в начале года показатель превышал 300 тыс. В Германии, где число инфицированных в начале года росло более чем на 30 тыс. в сутки, сейчас ежедневно регистрируют по 8 тыс. новых.

Новые максимумы по числу выявляемых случаев регистрируются в Перу, где темпы распространения инфекции с конца декабря выросли в 3,5 раза - почти до 9 тыс. заболевших в сутки. Это соответствует самым высоким значениям второй волны эпидемии.

В Испании ситуация начала стабилизироваться, но заболеваемость еще довольно высока: на пике в середине января там выявляли более 35 тыс. инфицированных в день, на этой неделе показатель снизился до 20 тыс. В Индонезии начиная с середины января каждый день выявляли более 10 тыс. заразившихся. Лишь в последние три дня показатель сократился на 10%.

Выше всего показатели смертности в США: там ежедневно регистрируют около 2,7 тыс. смертей из-за коронавируса, но это на 30% меньше, чем в начале года.

На втором месте - Мексика, где умирают порядка 1,2 тыс. заболевших в сутки.-0-