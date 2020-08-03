В мире впервые уменьшилось количество угольных электростанций

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые за последние десятилетия мировое производство электроэнергии из угля сократилось. Об этом говорится в докладе экологических организаций Global Coal Plant Trackers и Global Energy Monitor, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

В первые 6 месяцев 2020 года в эксплуатацию введены угольные электростанции общим объемом 18,3 гВт. При этом в тот же период были закрыты электростанции объемом более чем 21 гВт. Мировое сокращение производства электроэнергии из угля происходит главным образом за счет Европы, где в первом полугодии этот объем уменьшился на 8,3 гВт, а во втором будет уменьшен на 6 гВт.

Однако и в Юго-Восточной Азии введение в эксплуатацию новых угольных электростанций замедляется и составляет в этом полугодии около 70% от обычных значений последних 5 лет. Исключение составляет Китай, наращивающий ввод в эксплуатацию угольных электростанций. Экологи считают их ответственными за 40% мировых выбросов CO2.

В Германии в июле принят закон об отказе от использования бурого и каменного угля в производстве электроэнергии до 2038 года. На поддержку регионов, экономика которых пострадает из-за отказа от угля, будет выделено в общей сложности 40 млрд евро.-0-