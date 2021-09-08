В мире ввели уже около 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По всему миру на сегодня введено уже около 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса. Такие данные озвучил сегодня на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, сообщает ТАСС.

При этом, по словам главы ВОЗ, 80% введенных доз приходятся на страны с высоким и средним уровнем доходов.

Тедрос Гебрейесус напомнил о глобальной цели ВОЗ - чтобы в каждой стране к концу сентября было вакцинировано 10% населения, к концу года - 40%, к середине следующего года - 70%. И в то время как большинство стран с высоким уровнем доходов уже достигли цели в 40%, ни одна страна с низким уровнем доходов не достигла цели даже в 10%.

"И это не их вина, - подчеркнул гендиректор ВОЗ. - О вакцинном равенстве идет много разговоров, но, к сожалению, действий очень мало. Страны с высоким уровнем дохода пообещали пожертвовать 1 млрд доз вакцин, но пока пожертвовано менее 15% из них. Производители также обещали приоритизировать механизм Covax на страны с низким уровнем дохода. Хватит с нас обещаний. Мы не хотим обещаний, мы просто хотим вакцины".

Covax - международный механизм, запущенный Всемирной организацией здравоохранения совместно с GAVI и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств.-0-