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21 сентября 2021, 23:45

В мире за неделю коронавирусом заразились более 3,6 млн человек

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21 сентября, Минск /Корр БЕЛТА/. Более 3,6 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, почти 60 тыс. умерли. Как сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения, число новых случаев инфицирования за семь дней уменьшилось на 9%, а летальных исходов - на 7%. Такую статистику приводит ТАСС.

"Число случаев заражения и смерти продолжило снижаться в течение недели: с 13 по 19 сентября поступили сообщения о более чем 3,6 млн заразившихся и менее чем 60 тыс. умерших", - говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ. Сведения о снижении заболеваемости на 22% поступили из Восточного Средиземноморья, на 16% - из Юго-Восточной Азии, на 11% - из Западно-Тихоокеанского региона. В Америке она снизилась на 7%, в Европе - на 4%. Вместе с тем четырехпроцентный рост зафиксирован в Африке. Смертность особенно сильно уменьшилась в Юго-Восточной Азии (на 27%) и Восточном Средиземноморье (на 20%). В то же время она выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 7%) и Европе (на 1%).

С 13 по 19 сентября в мире было выявлено 3 671 232 заразившихся, что на 9% меньше показателя предшествующих семи дней. Зафиксировано 59 839 случаев смерти, что на 7% ниже уровня предыдущей недели. По состоянию на 19 сентября в мире насчитывалось 227 940 972 случая инфицирования. С начала пандемии умерли 4 682 899 человек.

В Европе за семь дней заразились свыше 1,09 млн человек и умерли более 14 тыс. В Северной и Южной Америке зафиксировано свыше 1,3 млн новых случаев инфицирования и более 24 тыс. летальных исходов. В Западно-Тихоокеанском регионе врачи выявили свыше 461 тыс. заразившихся, умерли более 6 тыс. человек. О самом большом числе заразившихся за неделю в ВОЗ сообщили США (1 017 644). Далее следуют Индия (211 242), Великобритания (203 077), Турция (183 962) и Филиппины (141 522). По числу умерших печальное лидерство у США (12 896), за которыми следуют Россия (5 469), Бразилия (3 727), Мексика (3 689) и Иран (2 967).

Согласно приведенным в бюллетене данным, штамм коронавируса "альфа", впервые обнаруженный в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует сейчас в 193 странах и территориях. Вариант "бета", который в августе прошлого года был выявлен в ЮАР, циркулирует в 142 государствах, а штамм "гамма", обнаруженный в сентябре прошлого года в Бразилии, выявлен в 96 странах. За минувшую неделю число государств и территорий, в которых присутствуют штаммы "альфа", "бета" и "гамма", осталось неизменным. В то же время дельта-вариант, известный специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, расширил свою географию за семь дней со 180 до 185 стран и территорий.-0-

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