В мире за неделю выявлено более 18 млн случаев заражения COVID-19

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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 18 млн случаев заражения COVID-19 выявлено в мире за прошедшую неделю. Об этом рассказал на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.
"На прошлой неделе поступили сообщения о более 18 млн случаев заражения", - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.
По словам главы ВОЗ, следующие несколько недель будут критически важными для служб здравоохранения, ведущих борьбу с пандемией.-0-