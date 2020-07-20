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20 июля 2020, 00:29

В мире за сутки более 166 тыс. человек заразились коронавирусом

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20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 166 тыс. Согласно опубликованным 19 июля вечером данным Всемирной организации здравоохранения, количество смертей увеличилось более чем на 4,4 тыс., сообщает ТАСС.

На 11:00 мск 19 июля в мире были зарегистрированы 14 043 176 инфицированных (+166 735 за сутки) и 597 583 умерших (+4 496 за сутки). Днем ранее было выявлено 259 848 случаев заражения и 7 360 смертей.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 7 376 748 (+70 377). Число умерших там увеличилось на 2 777 и достигло 305 285. В Европе насчитываются 3 060 525 заразившихся и 206 965 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 18 195, умерших - на 281.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия, сместив с этого места Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 391 407, зафиксировано 33 543 смерти. За сутки число заразившихся увеличилось на 43 453, умерли 636 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 3 544 143. Далее следуют Бразилия (2 046 328), Индия (1 077 618), Россия (771 546), ЮАР (350 879), Перу (345 637), Мексика (331 298), Чили (328 846), Великобритания (294 070) и Иран (271 606).-0-

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