В мире за сутки более 177 тыс. человек заразились коронавирусом

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26 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. Количество случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 177 тыс. Согласно опубликованным 26 июня данным ВОЗ, умерли за сутки более 5 тыс. человек. 26 июня на 11.00 в мире были зарегистрированы 9 473 214 (+177 012 за сутки) инфицированных и 484 249 умерших(+5 116 за сутки). Днем ранее за сутки были выявлены 167 156 новых случаев заражения и 5 336 летальных исходов. Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по количеству инфицированных - 4 709 927 (+105 793 за сутки). За сутки там умерли 3 463 человека, а всего их количество достигло 233 628. В Европе насчитывается 2 619 753 заразившихся (+19 163 за сутки) и 195 535 умерших (+563 за сутки). Третье место по количеству заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 987 534, зафиксировано 22 464 смертельных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 17 878, умер 461 человек. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 367 064. Далее следуют Бразилия (1 188 631), Россия (620 794), Индия (490 401), Великобритания (307 984), Перу (264 689), Чили (259 064), Испания (247 486), Италия (239 706) и Иран (215 096).-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!