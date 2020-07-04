В мире за сутки более 212 тыс. человек заразились коронавирусом

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 212 тыс., а количество смертей увеличилось более чем на 5 тыс. и составило свыше 523 тыс. Такие данные приводит 4 июля вечером ВОЗ, передает ТАСС.

4 июля в мире было зарегистрировано 10 922 324 инфицированных и 523 011 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 212 326, а умерших - на 5 134.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по количеству инфицированных - их там зафиксировано 5 575 482 (+ 129 772 за сутки). Количество умерших там увеличилось на 3 392 и достигло 259 094. В Европе 2 757 556 заразившихся и 199 510 умерших. За сутки количество инфицированных возросло на 19 694, а умерших - на 565.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 135 604, зафиксирован 26 521 летальный исход. За сутки число заразившихся увеличилось на 20 043, умерли 493 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 724 433. Далее следуют Бразилия (1 496 858), Россия (674 515), Индия (648 315), Перу (292 004), Чили (288 089), Великобритания (284 280), Испания (250 545), Италия (241 184) и Мексика (238 511).-0-