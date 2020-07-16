В мире за сутки более 226 тыс. жителей планеты заразились коронавирусом

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 226 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные 16 июля вечером Всемирной организацией здравоохранения данные.
На 11:00 16 июля в мире было зарегистрировано 13 378 853 инфицированных и 580 045 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 226 181, умерших - на 5 579.
Северная и Южная Америка - на первом месте по числу инфицированных - 7 016 851 (+132 700 за сутки). За сутки там умерли 3 627 (всего 294 301). В Европе насчитываются 2 987 256 заразившихся и 205 006 умерших. За 24 часа количество инфицированных возросло на 21 183, умерших - на 552.
Третью позицию по числу заразившихся занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 331 893, зафиксировано 32 776 смертей. За сутки заразились новым коронавирусом 14 815, умерли 482 человека.
Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 3 405 494. Далее следуют Бразилия (1 926 824), Индия (968 876), Россия (752 797), Перу (333 867), Чили (321 205), Мексика (311 486), ЮАР (311 049), Великобритания (291 915) и Иран (264 561).-0-