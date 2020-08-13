В мире за сутки более 276 тыс. человек заразились коронавирусом

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 20,43 млн и увеличилось за сутки более чем на 276 тыс. Согласно опубликованным 13 августа данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество смертей выросло почти на 7 тыс.

По состоянию на 11:00 13 августа, в мире были зарегистрированы 20 439 814 инфицированных (+276 398 за сутки), и 744 385 умерших (+6 933 за сутки).

В Северной и Южной Америке инфицированных 10 950 220. За сутки их стало больше на 151 158. За сутки умерли 4 502 пациента.

В Европе зарегистрированы 3 668 652 заразившихся и 218 255 умерших. За 24 часа инфицированных стало больше на 26 107, умерли 504 человека.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает регион Юго-Восточной Азии. Там количество инфицированных достигло 2 830 404 (+72 582 за сутки), умерли 56 636 человек (+1 072 за сутки).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 5 094 500. Далее следуют Бразилия (3 109 630), Индия (2 396 637), Россия (907 758), ЮАР (568 919), Мексика (492 522), Перу (489 680), Колумбия (410 453), Чили (378 168) и Иран (333 699).-0-