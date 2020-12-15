В мире за сутки более 496 тыс. человек заразились коронавирусом

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 71,58 млн и возросло за сутки более чем на 496 тыс, свидетельствуют опубликованные 15 декабря данные Всемирной организации здравоохранения, сообщает ТАСС.

По состоянию на 20:51 15 декабря ВОЗ зафиксировала 71 581 532 инфицированных и 1 618 374 умерших. Число заразившихся возросло на 496 156, умерших - на 8 443.

Отмечается, что более 48% всех случаев инфицирования за минувшие 24 часа припадают на Северную и Южную Америку (240 197), на втором месте - Европа (188 227), на третьем - Юго-Восточная Азия (32 028).

Больше всего жителей США заразились коронавирусом - 16 041 095. Далее следуют Индия (9 906 165), Бразилия (6 901 952), Россия (2 707 945), Франция (2 338 726), Великобритания (1 869 670), Италия (1 855 737), Испания (1 751 884), Аргентина (1 498 160), Колумбия (1 425 774), Германия (1 351 510) и Мексика (1 250 044).-0-