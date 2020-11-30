В мире за сутки более 564 тыс. человек заразились коронавирусом

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА /. В мире насчитывается уже более 61,87 млн больных новым коронавирусом. За сутки из количество увеличилось более чем на 564 тыс. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

29 ноября в ВОЗ поступили сведения о 61 869 330 инфицированных и 1 448 896 умерших. Число заразившихся возросло на 564 813, умерших - на 8 985.

Более 45% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (258 302), на втором месте Европа (210 063), на третьем - Юго-Восточная Азия (50 531).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 12 939 666. Далее следуют Индия (9 392 919), Бразилия (6 238 350), Россия (2 269 316), Франция (2 169 811), Испания (1 628 208), Великобритания (1 605 176), Италия (1 564 532), Аргентина (1 407 277), Колумбия (1 290 510), Мексика (1 090 675) и Германия (1 042 700).-0-